الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة التنبؤات والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البيان الذي أصدرته الهيئة يوم الأحد الماضي ببداية حالة من عدم الاستقرار، من يوم الثلاثاء الماضي حتى بعد غد الأحد، كان ينص على أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيشهدان حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق بالوجه البحري وهو ما حدث بالفعل.





وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الهيئة توقعت سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق بالسواحل الشمالية والإسكندرية والضبعة والعلمين وكفر الشيخ ودمنهور والبحيرة وهو ما حدث أيضًا، كما سقطت أمطار غزيرة على رشيد، وستشهد المناطق المذكورة سقوط أمطار اليوم.





وتابعت: "نتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة مع نهاية اليوم وقد تسقط على مناطق دون أخرى، وستكون غير مؤثرة، وتستمر الأمطار يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرص لسقوطها على القاهرة من خفيفة إلى متوسطة الشدة دون أن تسبب أي مشكلة".





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020.

طقس الجمعة نهارًا





- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.





طقس الجمعة ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- فرصة أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساءً.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...









- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية...

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياد، بورسعيد....

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس: