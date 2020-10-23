ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم بدعم ارباح شركات السيارات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة 23-10-2020 ، وذلك بسبب بعض التقارير لإيجابية للأرباح من قبل باركليز وشركات صناعة سيارات، بينما يضع استمرار القلق حيال الأثر الاقتصادى لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 الأسواق على مسار تكبد خسارة أسبوعية.
 
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2%، فيما سجلت الأسواق الأسيوية نطاقات تداول ضيقة إذ يتعامل المستثمرون بحذر قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الرئاسة الأمريكية.
 
وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الدعم من قفزة 2.8% لسهم باركليز بعد أن أعلن البنك عن أرباح فصلية أفضل بكثير من التوقعات.
 
وارتفع سهم دايملر لصناعة السيارات 1.9% بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح 2020، بينما صعد سهم رينو 1.5% بعد أن قالت الشركة إنها ستحقق تدفقات نقدية إيجابية من السيارات بحلول نهاية 2020 مع تعافي المبيعات.
 
لكن المكاسب كانت محدودة إذ بدا أن فرنسا تستعد لتوسعة حظر تجول ليشمل أكثر من ثلثي سكانها بعد أن سجلت البلاد أعلى معدل يومي على الإطلاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الخميس.

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