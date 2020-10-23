ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم بدعم ارباح شركات السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة 23-10-2020 ، وذلك بسبب بعض التقارير لإيجابية للأرباح من قبل باركليز وشركات صناعة سيارات، بينما يضع استمرار القلق حيال الأثر الاقتصادى لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 الأسواق على مسار تكبد خسارة أسبوعية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2%، فيما سجلت الأسواق الأسيوية نطاقات تداول ضيقة إذ يتعامل المستثمرون بحذر قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الدعم من قفزة 2.8% لسهم باركليز بعد أن أعلن البنك عن أرباح فصلية أفضل بكثير من التوقعات.

وارتفع سهم دايملر لصناعة السيارات 1.9% بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح 2020، بينما صعد سهم رينو 1.5% بعد أن قالت الشركة إنها ستحقق تدفقات نقدية إيجابية من السيارات بحلول نهاية 2020 مع تعافي المبيعات.