إجلاء 3500 شخص بعد اندلاع حريق في مجمع تجاري في مومباي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام هنديه بأنه قد تم إجلاء حوالي 3500 شخص بالقرب من مركز تسوق في مومباي، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء، بعد اندلاع حريق في مجمع تجاري مساء  أمس الخميس.

 

واندلع الحريق في مركز "سيتي سنتر" التجاري في جنوب مومباي في حوالي الساعة 8:30 مساء يوم الخميس.

 

وقال مسؤولو الإطفاء أنه مر أكثر من 12 ساعة ولم تتم السيطرة على الحريق، الذي امتد إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى، فيما تم إغلاق الطريق أمام حركة المركبات، ولم يعرف بعد السبب الدقيق للحريق.

 

 

كما قام رجال الإطفاء بإجلاء حوالي 3500 شخص من المبنى المجاور لمركز التسوق المكون من 55 طابقا، وكان هناك ما يقرب من 200-300 شخص داخل المبنى، وتم إنقاذهم جميعا من قبل مسؤولي فرق الإطفاء.

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