مورينيو يشيد بقدرات بديل هاري كين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير بقدرات لاعبه بقدكارلوس فينيسيوس وأن يمكنه اللعب بجوار هاري كين في هجوم الفريق بدلاً من أن يكون مجرد بديل لمهاجم إنجلترا بعدما صنع اللاعب البرازيلي هدفين في فوز 3-0 على لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي.


وأهدر فينيسيوس، الذي شارك في أول مباراة مع توتنهام منذ انضمامه قادماً من بنفيكا لمدة موسم على سبيل الإعارة، فرصة بضربة رأس من مدى قريب في أول عشر دقائق قبل أن يصنع هدفين للوكاس مورا وسون هيونغ-مين.


وأشار مورينيو إلى أن اللاعب البالغ عمره 25 عاماً ما زال يتأقلم مع الحياة في إنجلترا وأن توتنهام لم ير الأفضل منه بعد.


وأبلغ مورينيو الصحافيين: "قدم أداء جيداً لكن يمكنه تقديم الأفضل، لكن للأسف ما زال لم يفعل ذلك، ليس من السهل تحدث الإنجليزية لذا تأقلمه مع الفريق ليس سهلاً على الرغم من وجود أشخاص رائعين يحاولون تسهيل الأمور عليه".


وأضاف: "لكن يمكننا رؤية أنه يملك المزيد.. إنه ليس أنانياً ومهاجماً جيداً، يمكنه اللعب بجوار هاري كين عندما يصل إلى أفضل فتراته.. وليس أن يكون مجرد بديل له".


وجلس كين على مقاعد البدلاء في انتصار توتنهام الذي منحه صدارة المجموعة العاشرة قبل أن يحل الفريق ضيفاً على بيرنلي في الدوري يوم الإثنين.

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