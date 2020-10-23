إستقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 23-10-2020
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب ، وحقق سعر الشراء في معظم البنوك المصرية نحو 15.65 جنيه ، بينما وصل سعر البيع الي 15.75 جنيه .
وننشر سعر الدولار في معظم البنوك المصرية الشهيرة مع بداية التعاملات كالاتي :
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 23-10-2020
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى :15.65 جنيه للشراء ،15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 15.65 جنيه للشراء ،15.75 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى : 15.66 جنيه للشراء ،15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع .
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