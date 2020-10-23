إستقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 23-10-2020

إستقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب ، وحقق سعر الشراء في معظم البنوك المصرية نحو 15.65 جنيه ، بينما وصل سعر البيع الي 15.75 جنيه .





وننشر سعر الدولار في معظم البنوك المصرية الشهيرة مع بداية التعاملات كالاتي :





سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 23-10-2020





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع . سعر الدولار فى بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع . سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع .







