"تنمية الطوال" توزع هواتف ذكية على طلاب الأسر المحتاجة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قدمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال أمس، أجهزة هواتف ذكية على الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول لمنصة "مدرستي" التعليمية لمواصلة تحصيلهم العلمي.

 

وأوضح رئيس اللجنة خالد بن عبدالله جعبور، أن المبادرة،جاءت بالتنسيق مع مكتب تعليم صامطة، حيث جرى توزيع 65 جهازاً لدعم الطلاب في التعليم عن بعد وتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء المسيرة التعليمية.

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