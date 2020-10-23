بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يفاضل بين الثنائي الأنجولي جيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ من أجل الدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي أثناء مواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها غدًا الجمعة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.


ويدرس موسيماني بقوة في القوت الحالي الدفع بأحد الثنائي الشيخ أو جيرالدو في تشكيل النادي الأحمر أمام الوداد المغربي بدلا من النيجيري جونيور أجايي الذي يعاني من إصابة غاب بسببها عن تدريبات الفريق في اليومين الماضيين.


وقام النجم النيجيري بآداء جلسة في الجيم وخضع بعدها لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم أمس من أجل الاطمئنان عليه.


ويرفض موسيماني المخاطرة بأجايي في تشكيل المارد الأحمر بسبب الإصابة التي يعاني منها مشيرًا إلى أنه في حال استمرار إصابة النجم النيجيري سيتم الدفع بأحد الثنائي في التشكيل الأساسي.


ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره الوداد المغربي غداً ضمن مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

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