أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-10-2020 .. كيلو"البانية" يسجل 65 جنيه

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
الفجر الإقتصادي
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أسعار الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020

إستقرت أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020 ، ووصل  سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية ما بين 20 و21 جنيها للكيلو.

وسجل سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و18 جنيها للكيلو 
وسجل سعر الدواجن البلدي مابين 28 إلى 36 جنيهًا.
و سجلت أسعار البط سعر من 30 إلى 40 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.75 جنيهات و10 جنيهات.
 وسجل الكتكوت «ساسو» 4.25 إلى 6 جنيهات والكتكوت البلدي 3 إلى 5 جنيها
وسجل سعر البانية نحو 65 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الجمعة 23-10-2020

وعن أسعار البيض  بالأسواق اليوم ، فقد سجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 28 إلى 30 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 35 جنيهًا للكرتونة.



ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

كما أن مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

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