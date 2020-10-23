الاحتلال يشن حملات اعتقالات شرسة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس وفجر اليوم الجمعة، خمسة شبان من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة واعتقل كلا من: يوسف بلال أبو الحمص، وسامي صلاح داري، ويزن عمران عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، وناصر محمد أبو ريالة، من منازلهم.

 

وفي سياق متصل، كانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم.

 

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن الاحتلال اعتقل محمد القربي، وخليل القربي، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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