







إستقرت أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020 ، وتعتبر الأسماك من الأكلات المفضلة لدي المصريين خاصة يوم العطلات





وننشر أسعار الأسماك طبقاً لسوق العبور كالاتي :





تراوح سعر السمك البلطي الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها

وسجل سعر البلطى المزارع "2" ما بين 19و 23جنيها للكيلو والبلطى المزارع "1" سجل مابين 24- 30جنيها

ترواح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها





وسجل سعر السردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها

سجلت اسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.





وتراوحت أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها

وترواح سعر سمك الوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها





واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات





و سجل سعر كيلو السمك البورى" 1 " ما بين 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسجلت أسعار السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.