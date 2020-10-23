أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020 ، وتعتبر الأسماك من الأكلات المفضلة لدي المصريين خاصة يوم العطلات

وننشر أسعار الأسماك طبقاً لسوق العبور كالاتي : 

تراوح سعر السمك  البلطي الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها
وسجل سعر البلطى المزارع "2" ما بين 19و 23جنيها للكيلو والبلطى المزارع "1" سجل مابين 24- 30جنيها
ترواح  سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها

وسجل سعر السردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها
سجلت اسعار  المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.

وتراوحت  أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها 
وترواح سعر سمك الوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها

واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات

و سجل سعر كيلو  السمك البورى" 1 " ما بين 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسجلت أسعار السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها. 

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