بومبيو: "حزب الله" لا يزال يشكل تهديدا لأمريكا وحلفائنا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة أدرجت اثنين من "حزب الله" اللبناني، على لائحة العقوبات.

 

وكتب بومبيو، في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا يزال حزب الله يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا. اليوم بفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي حزب الله، مما يزيد من فضح أنشطة الجماعة الإرهابية وتعطيل شبكاتها التشغيلية... يجب على جميع البلدان العمل على تقييد أنشطة حزب الله وحماية نفسها".

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في بيان لها أمس الخميس، أن القياديين اللذين طالتهما العقوبات الجديدة، هما عضوا المجلس المركزي في الحزب حسن بغدادي ونبيل قاووق، واتهمتهما بـ"تسهيل الأنشطة الإرهابية باستخدام الموارد المالية في الخارج".

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