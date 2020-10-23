85 مليون مشاهدة لأغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
نادين نجدي
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حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحاً كبيراً حيث تخطت ال 85 مليون مشاهدة، فور طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، واحتلت قائمة ال Top 5 على أنغامي .


واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.


وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».


يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.


وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث "جوجل" بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.


واعلن سعد المجرد عبر حسابه على "إنستجرام" عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".

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