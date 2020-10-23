أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23-10-2020 .. كيلو الطماطم بـ 5.5 جنيه .. والعنب بـ 15 جنيه

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020 ، وذلك تزامناً مع تراجع درجات الحرارة وهبوط الأمطار في بعض المحافظات مما سيساعد ذلك علي تحسن حصيلة الأراضي الذراعية من الخضروات والفاكهة.

وتنفرد بوابة الفجر الإلكترونية بنشر أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق كالاتي :

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-10-2020

سعر كيلو طماطم  5.5 جنيها
سعر كيلو البطاطس بـ 4 جنيهات.
سعر كيلو البصل بـ 6.25 جنيه .
سعر كيلوالكوسة بـ 7.5 جنيه .
سعر كيلو الجزر بـ 7.5 جنيه 
سعر كيلو الخيار بـ 8.8 جنيه.
 سعر كيلو الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات 
سعر كيلو الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎سعر كيلو الفلفل البلدى بـ 7.5 والليمون 6 جنيهات.
سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 11 جنيها.

أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23-10-2020

سعر كيلو التفاح السكرى 26.5 جنيه
‏‎‏‎سعر كيلو كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
‏‎‏‎سعر كيلو الموز البلدى 15 جنيها.
‏‎‏‎‏‎سعر كيلو العنب بـ15 جنيها.
سعر كيلو التفاح الإيطالي 28 جنيها.

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