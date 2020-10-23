بهذه الطريقة...أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان بعد تلقيبه ب"مايكل جاكسون"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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سخر الفنان أحمد الفيشاوي من الفنان محمد رمضان بعد تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس له بالنجم مايكل جاكسون".

فنشر الفيشاوي مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وكان مايكل جاكسون في الفيديو يضحك كثيراً، وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

طرحت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ستطرح خلال الفترة القليلة القادمة، والتي يسخر فيها "الفيشاوي" من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة "نمبر 1" .

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل "كاريكاتي" داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم "الفيشاوي" بضرب رمضان بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة".

وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد، وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

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