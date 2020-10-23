مقتل 14 عنصرا من "هيئة تحرير الشام" بقصف أمريكي قرب إدلب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الجيش الأمريكي الخميس أنه شن غارة جوية ضد قياديين بتنظيم "القاعدة" في شمال غرب سوريا، في ضربة أسفرت بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مقتل 14 عنصرا من "هيئة تحرير الشام".

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن "القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب"، مشددة على أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".


من جهته كشف مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن، أن "القصف نفذته طائرة مسيرة واستهدف اجتماعا ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة، بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية وأسفر عن مقتل 14 عنصرا من هيئة تحرير الشام بينهم ستة قياديين".

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