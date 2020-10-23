بهذه الطريقة..كريم فهمي يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكان كريم فهمي في ااصورة برفقة صديقه لاعب النادي الاهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونه حسام غالي ، وهنأه بعيد ميلاده الـ 39.
وعلق غالي على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حسام وعقبال ما أشوفك رئيس النادى الأهلي بس بعد شويه عشان بيبو ، كل سنة وانت طيب يا كابيتانو ".

احتفل حسام غالى لاعب النادى الاهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي".


وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.


وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحه تجاه القلعة الحمراء.


وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي".


واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".

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