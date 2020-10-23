ريال مدريد يحدد البديل في حال رحيل زيدان

كشفت تقارير صحفية، أن هناك غموض بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في ظل النتائج السيئة التي حققها الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة.









وتلقى ريال مدريد هزيمة غير متوقعة، أمام شا ختار الأوكراني، في افتتاح مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.









وكشف التلفزيون الإسباني "TVE"، أن هناك غموض واضح حول مستقبل زيدان مع ريال مدريد، بعد نتائج الفريق السيئة.









وتابع التليفزيون الإسباني، أنه في حال رحيل زيدان عن ريال مدريد، سيتولي فريق الشباب "كاستيا"، راؤول جونزاليس القيادة الفنية للفريق الأول.









وتعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت، هي طوق النجاة للفرنسي زين الدين زيدان في حال تحقيقة الفوز أمام الهولندي رونالد كومان.