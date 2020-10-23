ريال مدريد يحدد البديل في حال رحيل زيدان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، أن هناك غموض بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في ظل النتائج السيئة التي حققها الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة.


وتلقى ريال مدريد هزيمة غير متوقعة، أمام شاختار الأوكراني، في افتتاح مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


وكشف التلفزيون الإسباني "TVE"، أن هناك غموض واضح حول مستقبل زيدان مع ريال مدريد، بعد نتائج الفريق السيئة.


وتابع التليفزيون الإسباني، أنه في حال رحيل زيدان عن ريال مدريد، سيتولي فريق الشباب "كاستيا"، راؤول جونزاليس القيادة الفنية للفريق الأول.


وتعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت، هي طوق النجاة للفرنسي زين الدين زيدان في حال تحقيقة الفوز أمام الهولندي رونالد كومان.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 20 ساعة

مناظرة أمريكية شرسة.. وحقيقة وفاة عبدالرحمن أبوزهرة وتطورات سد النهضة.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ أقل من ساعتين

أمطار على القاهرة.. وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

07:45 ص

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»