في أقل من أسبوع...11 مليون مشاهدة لأغنية "مبطلناش إحساس" ل تامر حسني

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حققت أغنية مبطلناش إحساس للفنان تامر حسني، نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجز ال ١١ مليون مشاهدة فور طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



تعد أغنية "مبطلناش إحساس" غناء تامر حسني، كلمات الشاعر :محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.



الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام، وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.



أعلن تامر حسنى على قرب موعد طرح الألبوم الغنائى الجديد عبر خاصية استورى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





حقق كليب "اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 24 مليونا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.



تعد أغنية "اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.



وتعتبر أغنية "اختراع" لتامر حسني، ومحمود العسيلي، هى أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.