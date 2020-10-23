مي عز الدين تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد "خيط حرير"

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نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكانت الصورة بوستر مسلسلها الجديد "خيط حرير "، الذي سيعرض خلال الأيام القليله القادمه، وعلقت قائلة " قريبا خيط حرير" .







مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان.



يذكر أن مى عز الدين تظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الفلوس المعروض حاليا بالسينمات، والذى يقوم ببطولته تامر حسنى و زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.







وكانت مي عز الدين قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها البرنسيسة بيسة ، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم الفنانة بوسى وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.