أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 23-10-2020 .. "الكبدة البلدي" من 110-140 جنيه

إستقرت أسعار اللحوم في السوق اليوم الجمعة 23-10-2020 ، حيث وصل سعر كيلو اللحوم الكندوز الي 130جنيها .

وتراوحت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها .

وتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 110-140 جنيها

وسجل اللحم المفروم العادي مابين 110-125جنيها للكيلو.

و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو.

وسجل كيلو اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها

وسجل كيلو اللحم الجملي 90-100 جنيها

وتراوح سعر البرجر اللحم البلدى مابين 120-140 جنيها الكيلو

بينما سجلتأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

ويبلغ حجم الواردات من اللحوم المستوردة سنويا تقدر بنحو 250 ألف طن من البرازيل والهند، والتى تعتبر من أكبر الدول التى لديها مجازر عملاقة وتصدر لكافة دول العالم وتتميز اللحوم البرازيلى بجودتها مقابل الهندى، نظرا للبيئة الخصبة والمجازر العملاقة بدولة البرازيل حيث نستورد منها 150 ألف طن، ومن الهند 100 ألف طن سنويا.