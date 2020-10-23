عقوبة الحبس تطارد نجم ريال مدريد

وجهت الحكومة الصربية اتهامات ضد لاعب ريال مدريد لوكا يوفيتش نظرا لأنه كسر العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس الماضي.





ويطالب المدعون بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.





بموجب القانون الصربي، يتعين على المحكمة الآن المصادقة على لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء.





من جانبها، أفادت محطة (آر تي إس) التليفزيونية الحكومية أن يوفيتش أتيحت له الفرصة لدفع غرامة قدرها 5ر3 مليون دينار (35 ألف دولار)، الأمر الذي كان سوف يحول دون تعرضه لمزيد من الاتهامات .





وأوضحت وكالة تانيوج أنه من المتوقع أن يكشف الادعاء تفاصيل أخرى عن قضية يوفيتش غدا الجمعة.



