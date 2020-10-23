عقوبة الحبس تطارد نجم ريال مدريد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements
وجهت الحكومة الصربية اتهامات ضد لاعب ريال مدريد  لوكا يوفيتش نظرا لأنه كسر العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس الماضي.

ويطالب المدعون بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

بموجب القانون الصربي، يتعين على المحكمة الآن المصادقة على لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء.

من جانبها، أفادت محطة (آر تي إس) التليفزيونية الحكومية أن يوفيتش أتيحت له الفرصة لدفع غرامة قدرها 5ر3 مليون دينار (35 ألف دولار)، الأمر الذي كان سوف يحول دون تعرضه لمزيد من الاتهامات .

وأوضحت وكالة تانيوج أنه من المتوقع أن يكشف الادعاء تفاصيل أخرى عن قضية يوفيتش غدا الجمعة.

أخبار تهمك

أمطار على القاهرة.. وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ ساعتين

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 21 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 20 ساعة

مناظرة أمريكية شرسة.. وحقيقة وفاة عبدالرحمن أبوزهرة وتطورات سد النهضة.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ ساعة و نصف

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 18 ساعة

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

07:45 ص

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»