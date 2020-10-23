"بايدن" يتعهد بمحاسبة 3 دول حال انتخابه.. ماهم؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:44 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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تعهد المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض، جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن تدفع كل من روسيا والصين وإيران ثمن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا ما فاز بمفاتيح البيت الأبيض في الثالث من نوفمبر.

 

وقال بايدن، خلال المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يوماً من الانتخابات، إن هذه الدول الثلاث "ستدفع الثمن إذا ما انتُخبت. إنّها تتدخّل بالسيادة الأمريكية".

 

كما أكد المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض أنه لم يتلقّ يوماً "بنساً واحداً" من أيّ جهة أجنبية.

 

وجاء تصريح بايدن ردّاً على إثارة ترامب خلال المناظرة مزاعم فساد مالي قال الرئيس الجمهوري إنّها تحوم حول نائب الرئيس الديمقراطي السابق.

 

وقال ترامب لبايدن: "أعتقد أنك تدين بشرح للشعب الأميركي"، فردّ المرشح الديمقراطي قائلا: "لم أتلقّ يوماً بنساً واحداً" من أيّ جهة أجنبية.

 

وخلال المناظرة، اتهم بايدن ترامب بانتهاج سياسة "إجرامية" بحق أطفال المهاجرين الذين فُصلوا عن ذويهم عند وصولهم إلى الحدود الأمريكية.

 

وكانت منظمة حقوقية ووثائق قضائية كشفت أنّ السلطات الأمريكية فشلت في تحديد أماكن ذوي 545 طفلاً مهاجراً فصلوا عن عائلاتهم على الحدود الأميركية بموجب سياسات الهجرة المتشدّدة التي بدأت إدارة ترامب بتطبيقها في مايو 2018.

 

وقال بايدن مخاطباً ترامب: "هؤلاء الأطفال هم لوحدهم، ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه (...) هذا إجرامي".

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