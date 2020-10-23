موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الوداد المغربي.









ويستضيف الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





في حراسة المرمى : محمد الشناوي.





في خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.





في خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات .





في خط الهجوم : جونيور أجاي - مروان محسن.