د.حماد عبدالله يكتب: المال العام محفوظ بإرادة المصريين !!

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
Advertisements

لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد ، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته .
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة ، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية ، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم – والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز ، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية ، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا ، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيراً ، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية ، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية ، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية .
وكان الظن بهم حسناً ، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم ، والخدمات ، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص ، وكل هذا وارد ، ولكن 

تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة 
( أسد ) ، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح ، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه ، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفاً أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فوراً لإسترداد حق الدولة .
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة ، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل ، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !! 
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات ، ومراجعة العقود ، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة ، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية" ، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضاً حق الله لصالح شعب مصر !

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 17 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

اتهامات متبادلة.. ماذا حدث في المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 19 ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بأول رد من متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله "سميرة سعيد تغزلت في أدائي وهذا ردي على ما فعله هاني شاكر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»