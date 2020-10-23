مناظرة أمريكية شرسة.. وحقيقة وفاة عبدالرحمن أبوزهرة وتطورات سد النهضة.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.
ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، حيث يتوقع الخبراء أن تكون ذروة موجة الطقس السيء اليوم.
اتهامات متبادلة.. ماذا حدث في المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب؟
انتهت قبل قليل المناظرة الثانية والأخيرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، حيث يتوقع الخبراء أن تكون ذروة موجة الطقس السيء اليوم.
اتهامات متبادلة.. ماذا حدث في المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب؟
انتهت قبل قليل المناظرة الثانية والأخيرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على تمويل خارجي، حيث اتهم ترامب منافسه بالحصول على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من روسيا، بينما اتهمه "بايدن" بفتح حساب مصرفي في الصين.
نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة عبدالرحمن أبوزهرة
رد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، على ما أثير من شائعات مؤخرًا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدًا أن صحة الفنان القدير جيدة.
ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته بذلك جهدا كبيرا لتقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن كثرة الفحوصات تسفر عن زيادة في أعداد المصابين.
بشري سارة في الزمالك
يستعد نادى الزمالك لمواجهة النادي الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 26 أكتوبر الجاري ويرغب في حسم المركز الثاني من أجل اللعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
وزير الري يكشف آخر تفاصيل مفاوضات سد النهضة (فيديو)
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، آخر تفاصيل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن عملية المفاوضات متوقفة، حيث أن نقاط عدم الاتفاق كانت أعلى من نقاط الاتفاق.
الصحة: تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى اليوم.
نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة عبدالرحمن أبوزهرة
رد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، على ما أثير من شائعات مؤخرًا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدًا أن صحة الفنان القدير جيدة.
ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته بذلك جهدا كبيرا لتقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن كثرة الفحوصات تسفر عن زيادة في أعداد المصابين.
بشري سارة في الزمالك
يستعد نادى الزمالك لمواجهة النادي الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 26 أكتوبر الجاري ويرغب في حسم المركز الثاني من أجل اللعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
وزير الري يكشف آخر تفاصيل مفاوضات سد النهضة (فيديو)
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، آخر تفاصيل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن عملية المفاوضات متوقفة، حيث أن نقاط عدم الاتفاق كانت أعلى من نقاط الاتفاق.
الصحة: تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى اليوم.
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