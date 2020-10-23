راغب علامة: الرئيس السيسي حول مصر إلى منارة ودولة واعدة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان اللبناني راغب علامة،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،  حول مصر الي منارة وبلد واعد. 

وجدد تأكيده في مداخلة هاتفية بالتلفزيون المصري، قائلًا إن الجيش المصري أنقذ مصر من الإرهاب والإجرام، كما أنعم الله تعالى علي مصر برئيس يتقدم بوطنه.

وأعرب عن أمله في أن ينصلح حال وطنه قائلًا: "أتمنى أن تسير لبنان على نفس خطى مصر".

وعن هجرة أبنائه للخارج: أوضح علامة: "قلتلهم اسسوا حياتكم في الخارج وبعدين ابقوا تعالوا اخدموا وطنكم ولكن في جو نظيف".

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