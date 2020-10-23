تيام مصطفى قمر: خضعت لتجارب الأداء للمشاركة في "خيانة عهد" 3 مرات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، إنه أحب أن يشارك في مسلسل "خيانة عهد" وأن يكون ولو في مشهد واحد مع النجمة يسرا والنجوم الكبار.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لهذا ذهبت لكي أقوم بتجارب الأداء "الكاستينغ" ثلاث مرات، للأسف في أول مرة لم أكن مرشحاً للدور الذي قدمته في المسلسل، ولكني شاركت مرة أخرى، ثم مرة ثالثة، وحينها اقتنع بي المخرج سامح عبدالعزيز ورشحني لدور "علي".

وأكد الفنان الشاب أنه كلن مرعوبًا جدًا وكان كل همه أن ينال إعجاب الجمهور وأن يقدم دوره في المسلسل بشكل جيد وأن يحظى على محبة الجمهور.

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