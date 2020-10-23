بشري سارة فى الزمالك





يستعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 26 أكتوبر الجاري ويرغب فى حسم المركز الثانى من أجل اللعب فى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





وعاد محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك للتدريبات مرة أخري بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.





ويخضع محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلى مكثف من خلال تدريبات بالكرة وذلك تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى للاعب قبل المشاركة فى المباريات.



