اتهامات متبادلة.. ماذا حدث في المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب؟

انتهت قبل قليل المناظرة الثانية والأخيرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.







الفساد السياسي والمالي



وتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على تمويل خارجي، حيث اتهم ترامب منافسه بالحصول على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من روسيا، بينما اتهمه "بايدن" بفتح حساب مصرفي في الصين.



وقال "ترامب" لـ"بايدن": "أنت سياسي فاسد"، واتهمه بأنه لم يفعل ما يقول عندما كان نائبا للرئيس لمدة 8 سنوات.







سياسات خاطئة



واتهم "بايدن"، منافسه في الانتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن سياساته في الهجرة كانت خاطئة، وفرق الآباء عن الأبناء، ليرد ترامب بأن منافسه لم يفهم فلسفة قانون الهجرة، مشددا على أن العصابات كانت تستغل الأطفال.







الموقف من الصين



وأكد ترامب بأنه أرغم الصين على تخفيض عملتها، وهذا في صالح الاقتصاد الأمريكي، بينما قال "بايدن"، أنه حال فوزه سوف يرغم الصين على العمل وفقا للقوانين واللوائح الدولية وليس كما فعل ترامب.







كورونا والإغلاق



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لن نذهب إلى الإغلاق بسبب فيروس كورونا، يجب أن نفهم المرض، وحماية المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنظروا إلى ولاية كارولينا، إنهم يموتون بسبب ضعف الاقتصاد".



وأضاف "ترامب"، أن "فاوتشي" ديمقراطي، وطلب في البداية عدم ارتداء الكمامات.



أما "بايدن"، فقد قال إن ترامب عرف خطورة فيروس كورونا منذ شهر يناير ولم يخبر الأمريكيين.



ورد ترامب، بأنه يستطيع تدمير سمعة "بايدن"، لأنه تواصل مع شركات "وول ستريت"، وله أرباح من ذلك.







لفاح كورونا

