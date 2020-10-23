جينيفر لورانس تدعم جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية

أعلنت النجمة العالمية جينيفر لورانس، تأييدها جو بايدن وكمالا هاريس للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحثت جمهورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على التصويت في الانتخابات الأمريكية.

يذكر أن جينيفر لورانس تعادقت علي الفيلم الجديد Don't Look Up، انضم اليها مجموعة الكبار وهم ليوناردو ديكابريو، وميريل ستريب، وكيت بلانشيت، وجونا هيل، وهيمش باتيل، وتيموثي شالاميت، وأريانا جراندي، وكيد كودي، وماثيو بيري، وتومر سيسلي، بالإضافة الي روب مورجان المعلن سابقًا.



