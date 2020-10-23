جينيفر لورانس تدعم جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت النجمة العالمية جينيفر لورانس، تأييدها جو بايدن وكمالا هاريس للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحثت جمهورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على التصويت في الانتخابات الأمريكية.

يذكر أن جينيفر لورانس تعادقت علي الفيلم الجديد Don't Look Up، انضم اليها مجموعة الكبار وهم ليوناردو ديكابريو، وميريل ستريب، وكيت بلانشيت، وجونا هيل، وهيمش باتيل، وتيموثي شالاميت، وأريانا جراندي، وكيد كودي، وماثيو بيري، وتومر سيسلي، بالإضافة الي روب مورجان المعلن سابقًا.

جينيفر لورانس تدعم جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية
جينيفر لورانس تدعم جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بأول رد من متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله "سميرة سعيد تغزلت في أدائي وهذا ردي على ما فعله هاني شاكر

منذ حوالي 14 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 17 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»