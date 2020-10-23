أجويرو يقترب من مغادرة مانشستر سيتي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي قد يرحل عن المان سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار موقع جول العالمي في نسخته الإنجليزية إلى أن أجويرو انتقل إلى مانشستر سيتي في 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني ويقترب من موسمه العاشر مع النادي الإنجليزي.
وأفاد الموقع العالمي بأن أجويرو يقترب من موسمه الأخير مع مانشستر سيتي وفي يناير المقبل سيكون حرًا للتحدث مع الأندية الأوروبية الأخرى.
وألمح الموقع العالمي أن مانشستر سيتي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقد الهداف التاريخي للنادي على الرغم من أن النادي الإنجليزي لم يستبعد الفكرة إلا أن أجويرو قد يرحل بالفعل.
وأكد الموقع العالمي أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا يفكر في خوض تجربة جديدة في السنوات الأخيرة القليلة من مسيرته تحديداً مع تقدمه في العمر وتعدد إصاباته.
ونوه الموقع العالمي أن أجويرو غاب عن مانشستر سيتي منذ بداية الموسم قبل العودة أمام آرسنال في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

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