بيراميدز يقترب من حسم صفقة محمود وادى من المصري









اقترب فريق بيراميدز من التعاقد رسميًا مع المهاجم الفلسطيني محمود وادى لاعب النادى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ووصل فريق بيراميدز لشبه اتفاق نهائي مع إدارة النادى المصرى للتعاقد مع محمود وادى مقابل 20 مليون جنيه لتدعيم خط الهجوم وسيكون بعقد مدته أربع سنوات.





واتم اللاعب مسألة انتقاله لصفوف بيراميدز وكان هناك أنباء صحفية خلال الفترة الماضية حول رغبة الزمالك فى ضمه ولكن توصل بيراميدز لإتفاق وضم اللاعب.



