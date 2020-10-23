تعرف على حكم مباراة الكلاسيكو الإسباني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، مهمة إدارة تحكيم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، إلى للحكم مارتينيز مونويرا.

ومن المقرر أن يكون الحكم خوسيه ماريا سانشيز حكما لتقنية الفيديو "var"، في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مارتيتيز مونويرا قاد 24 مباراة كان ريال مدريد أحد طرفيها طوال مسيرته، حيث فاز الميرنجي معه في 15 مباراة، وتعادل في 5، وتلقى 4 هزائم.

في المقابل قاد مونويرا 21 مباراة لبرشلونة، فاز البارسا في 15 منها، وتعادل في 3، وهزم مثلهم.

يشار إلى أن آخر مباراة قادها مونويرا لريال مدريد، هي الأولى في الموسم للميرنجي ضد ريال سوسيداد، التي انتهت بنتيجة 0-0.

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الكلاسيكو الدوري الإسباني

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