موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





يترقب عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير العربية والمصرية المواجهة النارية المنتظرة بين الأهلي والوداد المغربي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا، اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة الناقل الحصري لبطولات الإتحاد الإفريقي هذا الموسم.





فريق الأهلي يدخل المباراة وعينه على حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن خزينة بطولاته منذ 7 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ تتويجه الآخر بلقب البطولة عام 2013.





بينما يتطلع فريق الوداد المغربي لتحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب الأهلي في عقر داره، وتحقيق انتصارًا يضمن له الصعود إلى نهائي البطولة القارية.





وتحوم الشكوك حول مشاركة التونسي علي معلول مع الأهلي في مباراة اليوم ضد الوداد المغربي، بعدما اشتكي من اجهاد في العضلة الخلفية، وغاب عن تدريبات فريقه أمس الجمعة، بقرار من الجهاز الفني خوفا من تفاقم اصابته.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمود وحيد و ياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني





خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية





خط الوسط الهجومي: وليد سليمان أو محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات





المهاجم: مروان محسن.













وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء، مما يجعل المارد الأحمر الأوفر حظا للصعود لنهائي البطولة الإفريقية، حيث يحتاج للفوز أو التعادل أو حتي الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان تأهله للمباراة النهائية.



