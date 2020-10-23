موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير العربية والمصرية المواجهة النارية المنتظرة بين الأهلي والوداد المغربي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا، اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة الناقل الحصري لبطولات الإتحاد الإفريقي هذا الموسم.

فريق الأهلي يدخل المباراة وعينه على حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن خزينة بطولاته منذ 7 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ تتويجه الآخر بلقب البطولة عام 2013.

بينما يتطلع فريق الوداد المغربي لتحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب الأهلي في عقر داره، وتحقيق انتصارًا يضمن له الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة التونسي علي معلول مع الأهلي في مباراة اليوم ضد الوداد المغربي، بعدما اشتكي من اجهاد في العضلة الخلفية، وغاب عن تدريبات فريقه أمس الجمعة، بقرار من الجهاز الفني خوفا من تفاقم اصابته.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد و ياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان أو محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات

المهاجم: مروان محسن.



وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء، مما يجعل المارد الأحمر الأوفر حظا للصعود لنهائي البطولة الإفريقية، حيث يحتاج للفوز أو التعادل أو حتي الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان تأهله للمباراة النهائية.

أخبار تهمك

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 16 ساعة

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ ساعة الا ربع

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بأول رد من متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله "سميرة سعيد تغزلت في أدائي وهذا ردي على ما فعله هاني شاكر

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»