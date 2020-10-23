عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته بذلك جهدا كبيرا لتقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن كثرة الفحوصات تسفر عن زيادة في أعداد المصابين.



وأضاف "ترامب"، في المناظرة الأخيرة مع "جو بايدن"، أن بلاده تعمل على تطوير لقاح، وسيظهر للنور خلال أسابيع، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا.



واتهم ترامب، منافسه بأنه حصل على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من روسيا، هو وعائلته.



من جانبه، أكد "بايدن"، أن ترامب مسؤول عن كثرة وفيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه حصل على أموال من الصين، ولديه حساب مصرفي في الصين، كما أنه لا يعلن حساباته الضريبية.



وأشار المرشح الديمقراطي، إلى أن منافسه أيضا يتعاون مع الصين وإيران وروسيا، وأقام علاقة مع زعيم كوريا الشمالية وأضفى عليه الشرعية، كما أن سياساته الخارجية أثرت على الطبقة المتوسطة في البلاد، وأسفرت عن فقدان ملايين الوظائف.



وشدد على أن أي دولة سوف تتدخل في الانتخابات الأمريكية سوف تدفع الثمن، متهما "ترامب" بأنه دفع أموالا لكوريا لإصدار تقارير تدينه، إلا أن الأخيرة لم توافق على ذلك.



وبدأت قبل قليل، المناظرة الأخيرة التي ستجمع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.



وقرر المشرفون على هذا الحوار التلفزيوني الحاسم قطع صوت الميكروفون كلما تسلم خصم الكلمة. وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لكل مرشح بالتعبير دون أن يقاطعه منافسه.



وتعتبر هذه المناظرة، هي آخر مناظرة تلفزيونية بين المرشحين قبل انطلاق الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر المقبل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عدا ولاية فلوريدا، التي تعتبر مفتاح الانتخابات الرئاسية، والتي بدأ الناخبون فيها بالتصويت بشكل مبكر منذ الثلاثاء الماضي.



ويسعى ترامب، الذي أدت إصابته بفيروس كورونا إلى إلغاء المناظرة الثانية لإعادة الحيوية لحملته الانتخابية الواهنة خصوصا وأنه متأخر عن خصمه في استطلاعات الآراء، بينما يسعى منافسه للمحافظة على تقدمه، آملا في تجنب أي خطأ أو تلعثم.



ومن المقرر أن تناقش المناظرة، عدة موضوعات، وهي: التصدي لمرض كوفيد-19، والعنصرية في الولايات المتحدة، وتغير المناخ، والأمن الوطني.