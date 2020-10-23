تشيلسي يخطط للتخلص من حارس مرماه













يدرس نادي تشيلسي، التخلص من حارس مرماه كيبا أريزابالاجا، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2021 حتى نهاية الموسم.





يأتي ذلك بناء على طلب المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد، ولكن راتب اللاعب يقف عائقًا أمام رحيله عن تشيلسي، الذي يرغب في الاستفادة المادية من مغادرة الحارس الإسباني.





تشيلسي كان تعاقد مع كيبا في صيف 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو في صفقة قياسية، وبات أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل إلى الفريق الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو.





ولم يقدم كيبا مردودا جيدا خلال الموسمين الماضيين، خاصة الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي جلب إدواردو ميندي في الصيف الماضي لتعزيز مركز حراسة المرمى.





ويحظى حارس مرمى تشيلسي باهتمام نادي إشبيلية الإسباني، الذي يرغب في ضمه خلال الفترة المقبلة.



