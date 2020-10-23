تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا









أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الجمعة، تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري.





وقرر الكاف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف النهائي الإفريقي إلى 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفريق المغربي إلى 15 حالة إيجابية وصعوبة حضوره لمصر لخوض المباراة.





وكانت وزارة الصحة والسلطات المغربية منعت فريق الرجاء المغربي من مغادرة البلاد والتوجه إلى مصر لخوض مباراة الزمالك وخضوع الفريق لحجر صحي لمدة أسبوع ينتهي يوم 27 أكتوبر الجاري وذلك بعد زيادة إصابات كورونا بين الفريق والتي بلغت 15 إصابة بينهم 14 لاعبا بالإضافة لأحد الإداريين.





ولم يلقي قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء قبول مسئولي القلعة البيضاء، وكان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، اشترط تأجيل مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامتها غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتأجيل مباراة النهائي المقرر لها 6 نوفمبر وذلك إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.





الكاف أعلن في بيان رسمي تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر المقبل، والإبقاء على مواعيد مباراتي الأهلي والوداد في إياب نصف النهائي، وكذلك المباراة النهائية للبطولة كما هي دون أي تغيير.





وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، كما تغلب فريق الأهلي على فريق الوداد البيضاوي بثنائية نظيفة.



