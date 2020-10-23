بث مباشر| المناظرة الأخيرة بين ترامب وجو بايدن

بدأت قبل قليل، المناظرة الأخيرة التي ستجمع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.



وتقدم لكم بوابة الفجر بثا مباشرًا للمناظرة الأخيرة بين المرشحين الأمريكيين.



وقرر المشرفون على هذا الحوار التلفزيوني الحاسم قطع صوت الميكروفون كلما تسلم خصم الكلمة. وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لكل مرشح بالتعبير دون أن يقاطعه منافسه.



وتعتبر هذه المناظرة، هي آخر مناظرة تلفزيونية بين المرشحين قبل انطلاق الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر المقبل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عدا ولاية فلوريدا، التي تعتبر مفتاح الانتخابات الرئاسية، والتي بدأ الناخبون فيها بالتصويت بشكل مبكر منذ الثلاثاء الماضي.



ويسعى ترامب، الذي أدت إصابته بفيروس كورونا إلى إلغاء المناظرة الثانية لإعادة الحيوية لحملته الانتخابية الواهنة خصوصا وأنه متأخر عن خصمه في استطلاعات الآراء، بينما يسعى منافسه للمحافظة على تقدمه، آملا في تجنب أي خطأ أو تلعثم.



ومن المقرر أن تناقش المناظرة، عدة موضوعات، وهي: التصدي لمرض كوفيد-19، والعنصرية في الولايات المتحدة، وتغير المناخ، والأمن الوطني.