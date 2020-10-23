وصلة رقص جديدة للراقصة لورديانا مع محمود الليثي (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للراقصة البرازيلية لورديانة وهي تؤدي وصلة رقص جديدة مع المطرب الشعبي محمود الليثي.

ورقصت على مقطع الفيديو  غبى مهرجان "آه يا اشطة بالزبادي انتي جامدة موت.. طب ع الهادي يا زبادي".

ونشرت الراقصة البرازيلية المقيمة في مصر، لورديانا، قبل ساعات قليلة مقطع فيديو لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق الصور "إنستجرام".

وقالت الراقصة التي أثار فيديو سابق لها وهي ترقص على أغنية "إخواني" ضجة في مصر: "فخورة بكل دعمكم وحبكم.. أنا بحبكوا كلكوا". 

وتزايد عدد متابعيها بشكل كبير، بعد تصدرها قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الساعات الماضية.


ولفتت لورديانا الانتباه وصارت حديث وسائل الإعلام بعد ظهورها في مقطع وهي ترقص في أحد مراكز التجميل بالقاهرة، حيث حقق الفيديو مشاهدات كبيرة في وقت قياسي.

تجدر الإشارة إلى أن طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا، كان قد صرح في وقت سابق بأنها راقصة محترفة متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، وتعمل على تدريب الفتيات في نادي رياضة.

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