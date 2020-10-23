موعد مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الجمعة نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن نظيره ليدز يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بعد مرور 5 جولات.

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