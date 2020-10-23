مايلي سايرس تروي حادثتها المزعومة بشأن ملاحقتها من جانب أطباق طائرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، الأسبوع الحالي، عن تعرضها لمواجهة مع كائنات فضائية على كوكب الأرض.

وقالت في حديث معها لمجلة "إنترفيو" أن الحادثة وقعت أثناء قيادتها للسيارة عبر مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي بصحبة أحد الأصدقاء.

وكشفت سايرس (27 عاما) للمجلة: "لقد طاردني نوع من الأجسام الغامضة... كان من الممكن أن يكون ذلك نتيجة تأثير مخدر الحشيش الذي اشتريته، ولكني متأكدة تماما مما رأيته".

وعن شكل الطبق الطائر الفضائي، قالت مايلي سايرس: "أفضل طريقة لوصفه هو كاسحة ثلج طائرة، لقد كان أمامي ذلك المحراث الكبير وكان أصفر اللون متوهج، رأيته يطير كما رآه صديقي، وكانت هناك سيارتان أخريان على الطريق وتوقفوا أيضا على جانب الطريق للنظر إليه، لذلك أعتقد أن ما رأيته كان حقيقيا".

كما كشفت مايلي سايرس أن أكثر ما أخافها من الحادثة هو اتصالها بالعين مع كائن ما كان يقود الطبق الطائر.

وقالت: "رأيت كائنا يجلس في مقدمة الجسم الطائر". وتابعت: "نظرت إليه وقمنا بالاتصال بالعين، وأعتقد أن هذا ما هزني حقا لمدة 5 أيام بعد الواقعة".

وأردفت: "لقد أزعجني الأمر، لم أتمكن من النظر إلى السماء بنفس الطريقة، اعتقدت أنهم قد يعودون مرة أخرى".

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