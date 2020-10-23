مايلي سايرس تروي حادثتها المزعومة بشأن ملاحقتها من جانب أطباق طائرة

أكدت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، الأسبوع الحالي، عن تعرضها لمواجهة مع كائنات فضائية على كوكب الأرض.





وقالت في حديث معها لمجلة "إنترفيو" أن الحادثة وقعت أثناء قيادتها للسيارة عبر مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي بصحبة أحد الأصدقاء.



