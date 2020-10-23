نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يمكنه تعويض غياب معلول
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين النادى الأهلى ونظيره الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة.
وتقام المباراة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.
وأكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي هو القرب للمشاركة في الجهة اليسري أمام الوداد المغربي في حال عدم تمكن علي معلول من المشاركة في اللقاء بسبب الاصابة.
وقال السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "أحمد فتحي يمتلك الخبرات التي تؤهله للمشاركة في أي مركز من مراكز الدفاع، واعتقد أنه الاقرب للمشاركة كظهير أيسر خلال مواجهة الوداد".
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