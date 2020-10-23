نجم الأهلي السابق يهاجم الاتحاد الإفريقي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
محمد جمال
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أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تجاهل اللوائح المنصوص عليها في أزمة مباراة الزمالك والرجاء المغربي
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وقال السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "الاتحاد الافريقي لديه لوائح تمنع تأجيل اي مباراة بسبب فيروس كورونا وهو ما حدث مع ناديي حسنية أكادير المغربي، وحوريا كوناكري الغيني، بعد رفض تأجيل مباراتهما".
وتابع :"هناك بعض الشخصيات التي تعمل في الاتحاد الافريقي، لكنها تعمل ضد مصلحة الأندية المصرية".
ويذكر أن الاتحاد الافريقي قام بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتي الأول من نوفمبر.
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