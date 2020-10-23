تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements


يواجه اليوم الجمعة نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن نظيره ليدز يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: باركلي، ماكجين، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: جاك جريليش، تريزيجيه، واتكينز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم الدوري الإنجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يكشف آخر تفاصيل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 3 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيلة أستون فيلا لمواجهة تشيلسي.. تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

من أجل البقاء.. تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد آرسنال في البريميرليج

تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا في مباراة الحسم أمام وست هام.. وغياب المحمدي

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تريزيجيه أساسيا مع استون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»