تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي









يواجه اليوم الجمعة نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن نظيره ليدز يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: مارتينز.





خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.





خط الوسط: باركلي، ماكجين، دوجلاس لويز.



