لأول مرة.. بلاسيدو دومينغو قائد الأوركسترا في البولشوي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
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قدم مغني الأوبرا الإسباني المشهور حفلا على خشبة مسرح البولشوي كقائد في حفرة الأوركسترا لا كمغن على الخشبة للمرة الأولى مع البولشوي.

صرحت بذلك المتحدثة الرسمية لمسرح البولشوي ،كاترينا نوفيكوفا، التي قالت إن بلاسيدو دومينغو سيقود أوركسترا البولشوي أثناء عرض أوبرا جياكومو بوتشيني "مانون ليسكوت" يوم 21 أكتوبر. وهو عرض واحد ووحيد للمايسترو كقائد للأوركسترا في موسكو.

وأعادت، نوفيكوفا إلى الأذهان أن دومينغو كان قد غنى أكثر من مرة على خشبة البولشوي، لكن لم يسبق له أن قاد أوركسترا البولشوي.

وقال المغني إن أولى حفلاته على خشبة البولشوي كانت عام 1974 حين وصل إلى موسكو في إطار الجولة العالمية لمسرح "لاسكالا" الإيطالية"، ووقع الجمهور السوفيتي آنذاك في غرامه، وحظي عرضه بإقبال منقطع النظير.

لكن دومينغو سيشارك أيضا في حفل موسيقي كبير يقام في موسكو يوم 24 أكتوبر بعنوان " البولشوي وبلاسيدو، الحياة في الأوبرا"، ولكن هذه المرة كمغن لا كفائد، حيث يشاطره في الأداء زملاؤه الفنانون وأوركسترا مسرح البولشوي. ومن بينهم آنا نيتريبكو، كريستينا نيلسون، إميلي انجيلو، يوسف أيوازوف، إلدار أبدورازاكوف، بيوتر بيتشالا، مايكل فال ، شافير أندوغا وغيرهم.


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