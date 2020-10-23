شكوك حول مشاركة راموس في كلاسيكو الأرض
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:55 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة أسطورة الدفاع الإسبانية سيرخيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة والمقرر إقامته في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة عصر السبت المقبل.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن راموس قد تدرّب بشكل منفرد ولكن هذه المرة مع لمس الكرة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الإسباني لا يفكر في شيء سوى في كلاسيكو الأرض المقبل ولا يرغب في الغياب عن تلك المباراة، حيث يعلم أهميته بخبرته الكبيرة في دفاع الملكي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس كان قد خرج مصابًا في خسارة فريقه ريال مدريد على يد قادش في الدوري الإسباني كما أنه لم يتمكن من اللحاق بمباراة شاختار ودنستك الأوكراني في أولى مباريات النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا.
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