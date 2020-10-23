تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وحقق المارد الأحمر فوزًا ثميناً في لقاء ذهاب البطولة أمام الوداد، بهدفين دون رد، سجلهما كل من محمد مجدي أفشة وعلي معلول، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي على استاد محمد الخامس.


ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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