صحيفة إسبانية تعتذر لنجم برشلونة بسبب العنصرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد الصحفيين العاملين بصحيفة ABC الإسبانية وصف سرعة أنسو فاتي نجم برشلونة الهائلة ببائع متجول أسود يفر من الشرطة.
وأشارت صحيفة ABC الإسبانية إلى أن قدم أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عامًا قدم عرضًا رائعًا في فوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف على فرنسفاروش المجري في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي وسجل هدفا.
وألمحت وسائل الإعلام بأنه بعد الانتصار جاء الوصف المثير للجدل للصحيفة على نجم منتخب إسبانيا المولود في غينيا بيساو.
وتقدم سالفادور سوستريس كاتب التقرير بالاعتذار على موقع الصحيفة الرسمي على شبكة الإنترنت بينما أكدت تقارير صحفية محلية أن برشلونة يدرس إقامة دعوى قضائية.
وقال سالفادور سوستريس في اعتذاره:"في محاولة مني للتركيز على جمال تحرك أنسو ومستواه العالي كلاعب شاب، بعض التعبيرات تم وصفها بأنها عنصرية".
واختتم سالفادور سوستريس حديثه قائلاً:"هذا لا يمكن أن يكون غرضي أو آرائي التي تشيد دائما بفاتي كما هو الحال دائمًا في تقاريري للمباريات منذ ظهوره الأول، أتقدم باعتذار شديد بسبب سوء الفهم ولكل من انزعج".
وكان أنطوان جريزمان نجم برشلونة أول الداعمين لفاتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علق قائلاً:"لا للعنصرية ولا للأخلاق السيئة".
كما أعاد جاري لينيكر نجم هجوم منتخب إنجلترا وبرشلونة السابق نشر رسالة جريزمان وأكد أن هذا التقرير يبدو وكأنه أعادنا للخلف 50 عامًا.

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