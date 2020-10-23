شاهد.. صبري عثمان عن زواج طفلة عمرها 10 سنوات: "لقيناها بلتعب"

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن ما زلنا في هذا المسلسل البغيض في انتهاك حقوق الأطفال، بسبب وجود كموروث ثقافي خاطئ، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة، وتؤثر على صحة المرأة، وسلامة الأطفال، وهذا يؤثر على الأمن القومي المصر ي من خلال وجود أطفال غير أصحاء، مضيفًا أن الزواج في هذا السن يرفع نسبة الخصوبة، مما يؤدي أيضا إلى زيادة السكان.



ولفت "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن سن الولد في هذه الواقعة 12 عامًا، أما البنت 10 سنوات، وتم اكتشاف هذه الحالة من خلال صورة قامت بنشرها السيدة التي قامت بتزين البنت برسومات الحنة.



ولفت مدير خط نجدة الطفل، إلى أنه سيتم تقدم الدعم النفسي للطفلة، وتم التواصل مع أقارب الأطفال لتوقيع تم بالإضرار الصحية، مشيرًا إلى أن الطفلة تربى من قبل جدتها، نظرًا لعدم وجود الأم والأب نظرًا لظروف خاصة، وتم توقيع الجدة على ضرورة الحفاظ على البنت، معقبًا: "لما روحنا للجدة لقينا البنت بتلعب على السلم".

