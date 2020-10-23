محمود محيي الدين: تأثير أزمة كورونا متفاوت من دولة إلى أخرى (فيديو)

قال الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن هناك ركود عالمي قد يصل إلى مرحلة الكساد بسبب أزمة كورونا، معقبا: "إحنا مش كلنا في مركب واحدة دي خرافة.. السفينة الواحدة دي خرافة".







و أشار "محيي الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن تأثير أزمة كورونا مختلف من دولة لأخرى، مضيفا: "في ناس في يخوت فاخرة، وفي ناس في قوارب متهالكة"، حيث تأثير الأزمة ستوقف على استعداد الدولة.





وأضاف ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن التوقعات بالنسبة للعام القادم عالميا أفضل من العام الحالي من حيث معدلات النمو وفرص العمل.

